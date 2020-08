Coronavirus, scoppia focolaio a un matrimonio nel modenese (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus, il matrimonio si trasforma in un focolaio a Pavullo di Frignano: tamponi per tutti i duecento invitati, almeno sette positivi Coronavirus nel modenese. Dalla gioia per le nozze alla paura del contagio che sicuramente c’è, ma si spera sia limitato. Dopo una cerimonia matrimoniale a Pavullo di Frignano si è scoperto che in quell’insieme di persone, con duecento invitati, era scoppiato un focolaio di Covid-19. Il caso ha coinvolto quasi tutta la comunità dell’appennino. La Ausl di Modena ha effettuato i tamponi su tutti i partecipanti al banchetto e sette sono i positivi, al momento. Il numero delle persone contagiate, infatti, si teme possa essere più alto ed è probabile che sia ... Leggi su bloglive

Scoppia un incendio nel reparto Covid-19 di una clinica, otto persone sono morte

NEW DELHI - Otto persone hanno perso la vita nell'incendio scoppiato all'alba nel reparto di terapia intensiva per pazienti di COvid-19 del Shrey Hospital, una clinica privata di Ahmedabad, capitale d ...

