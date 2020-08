Coronavirus: cresce il numero dei casi, oggi sono 402 con 6 morti (Di giovedì 6 agosto 2020) AGI - cresce anche oggi il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia: secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 402 (il 29,3% in Lombardia) a fronte del +384 fatto registrare ieri. Solo in Molise e Basilicata non sono stati testati nuovi casi. Gli attualmente positivi sono 12.694, con un incremento di 48 unità rispetto a ieri, mentre i dimessi e guariti hanno raggiunto quota 201.323 (+347). Sei i morti registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 10), per un totale che sale a 35.187: dei decessi, 5 in Lombardia e uno in Piemonte. I ricoverati con sintomi sono 762, due in meno di ieri, mentre quelli in terapia intensiva ... Leggi su agi

Coronavirus. Risale ancora il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +30, rispetto ai 21 di 24 ore fa. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Come nelle precede ...

Salerno: mascherine, bandane, pacchi alimentari donati al Santobono Pausilipon

La forza della solidarietà a sostegno delle fragilità acuite dall’emergenza Covid-19. Stamani giovedì 6 agosto è avvenuta la consegna di mascherine, bandane, pacchi alimentari e servizi di ospitalità ...

