Concorso Ripam per informatici e tecnici: ecco il bando per 70 laureati (Di giovedì 6 agosto 2020) La Commissione Ripam, ha pubblicato un bando di Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di laureati da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato. ecco come candidarsi al Concorso. Concorso Ripam per Mise e Presidenza del Consiglio dei ministri Il Concorso Ripam, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie Concorsi ed esami n. 59 del 31 luglio 2020, è rivolto all’assunzione di 70 Funzionari non dirigenziali nell’Area III/F1, di cui 60 posti saranno assegnati al Ministero dello sviluppo economico (MISE) e 10 posti inseriti nell’organico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel dettaglio i posti saranno distribuiti nel seguente modo e riconosciuti da un codice ... Leggi su notizieora

