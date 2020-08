Calciomercato Napoli: spunta l’idea Sirigu (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Calciomercato in casa Napoli, il Torino è sulle tracce del portiere azzurro Alex Meret, dal Piemonte arriva così l’idea di un possibile scambio con il portiere granata, Salvatore Sirigu. A darne la notizia, nella serata di ieri, è stato Gianluca Di Marzio, parlando del nuovo Torino di mister Giampaolo. Il ds Vaganti, lo stesso che portò Meret alla Spal nel biennio 2016/2018, sta lavorando infatti alla nuova rosa granata. Mentre Sirigu, già da qualche tempo, aveva espresso la volontà di affrontare una nuova avventura in serie A, lontana dai piemontesi. L'articolo Calciomercato Napoli: spunta l’idea Sirigu proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Torino: idea di scambio di prestiti tra #Sirigu e #Meret - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, interamente definito l'acquisto di #Osimhen: tutto quello che c'è da sapere - DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - TUTTOJUVE_COM : Juve, Milik è il preferito per l'attacco, ma la trattativa con il Napoli sarà lunga - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIM'ORA TRATTATIVA SFUMATA, ANCELOTTI SOFFIA UN CALCIATORE AL NAPOLI >>> -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Mondo Udinese

Il Napoli sta programmando il futuro con grande attenzione. Ci sono da registrare novità importanti per quanto riguarda i rinnovi di due calciatori. La società azzurra ha praticamente definito i rinno ...«Oggi perdiamo un vero maestro del giornalismo». Lo afferma, in una nota, l'ex premier Romano Prodi. «Una perdita enorme per la cultura italiana, un fortissimo dolore personale. Zavoli è stato un rife ...