Verbali Cts, la Fondazione Einaudi pubblica i documenti desecretati (Di giovedì 6 agosto 2020) Saranno finalmente pubblici i Verbali del Comitato tecnico scientifico richiamati in tutti i Decreti emanati dal governi durante l’emergenza Covid-19 di questi mesi. La Fondazione Luigi Einaudi ha infatti reso noto che la presidenza del Consiglio ha desecretato i Verbali del Cts, rimasti finora segreti nonostante le forti sollecitazioni dell’opinione pubblica perche’ fossero resi accessibili ai cittadini, e che da domani i documenti saranno pubblici. LEGGI ANCHE > Emergenza Covid, nuovo focolaio a Mantova La soddisfazione delle Fondazione Einaudi per pubblicazione dei Verbali del Cts Una nota per ringraziare Palazzo Chigi “per la sensibilita’ dimostrata” e annunciare che ... Leggi su giornalettismo

