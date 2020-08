Varriale: "A Barcellona ci vorrà la partita perfetta. Insigne in campo se al 100%" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si avvicina Barcellona-Napoli, nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Rai, Enrico Varriale, queste le sue considerazioni: "E' la partita più importante dell'estate per il Napoli e per i su ... Leggi su tuttonapoli

Si avvicina l'ottavo di ritorno Champions Barcellona-Napoli, nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Rai Enrico Varriale Si avvicina Barcellona-Napoli, nel corso di Kiss Kiss Napoli ...

Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “P ...

