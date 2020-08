Paura a L'Aquila. Gente in strada per gli incendi arrivati in città (Di mercoledì 5 agosto 2020) Redazione Il Centro-Sud bersagliato dagli incendi. Anche ieri è stato un giorno difficile sul fronte dei roghi. L'Aquila ha vissuto una lunga notte di preoccupazione lunedì per una serie di roghi di origine dolosa Il Centro-Sud bersagliato dagli incendi. Anche ieri è stato un giorno difficile sul fronte dei roghi. L'Aquila ha vissuto una lunga notte di preoccupazione lunedì per una serie di roghi di origine dolosa, che erano divampati lo scorso 30 luglio a Fosso delle Pescine, nei pressi della frazione di Arischia, e sabato a Monte Cozza, zona frazione di Cansatessa e Pettino, con le fiamme a 200 metri dal popolosi quartiere del capoluogo. A Pettino, l'altra notte, molte persone si sono riversate in strada lungo via del Castelvecchio, via Sfrizzoli e in altre che ... Leggi su ilgiornale

CasaLettori : RT @AntonellaLaTor6: @DonatoMarinelli @ValerioLivia @giusyoni @albaniangirl0 @italiano705 @Alexia30559 @PreziosaGemma @angygel22 @Hakflak @… - arcocielo : RT @rep_ambiente: Incendi L'Aquila, notte di paura: roghi verso centro abitato, gente in strada - SuttoraM : RT @AntonellaLaTor6: @DonatoMarinelli @ValerioLivia @giusyoni @albaniangirl0 @italiano705 @Alexia30559 @PreziosaGemma @angygel22 @Hakflak @… - Rebeka80721106 : RT @AntonellaLaTor6: @DonatoMarinelli @ValerioLivia @giusyoni @albaniangirl0 @italiano705 @Alexia30559 @PreziosaGemma @angygel22 @Hakflak @… - AntonellaLaTor6 : RT @AntonellaLaTor6: @DonatoMarinelli @ValerioLivia @giusyoni @albaniangirl0 @italiano705 @Alexia30559 @PreziosaGemma @angygel22 @Hakflak @… -