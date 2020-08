Normalizzare l’evasione fiscale vuol dire chiudere un occhio sulle Terre dei fuochi. Pure in Lombardia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Era il 10 settembre 2013 quando a Roma, presso il Senato della Repubblica Italiana, in audizione come Associazione Medici per Ambiente Campania, comunicavo ufficialmente (ed ancora sino ad oggi mi risulta di essere stato l’unico Medico in Italia che lo ha fatto!) che anche in regione Lombardia, a causa dell’eccesso di evasione fiscale delle attività manifatturiere, non inferiore alla media del 30% nazionale stimato, esisteva un obbligato sistema di gravissimo smaltimento illecito di rifiuti tossici industriali che non era inferiore ad oltre 800 kg/procapite/anno per ogni cittadino lombardo, rispetto ai non oltre 475 Kg/procapite/anno di rifiuti solidi urbani, dei quali ultimi soltanto venivano ad essere regolarmente informati i cittadini lombardi. Una quantità eccezionale, gravissima, di gran lunga maggiore di quella di cui ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Normalizzare l’evasione Pronti al «pagamento invisibile»? Fare shopping in negozio senza passare per la cassa Corriere della Sera