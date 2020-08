Mika esprime cordoglio per le vittime di Beirut: “Sono straziato!” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mika ha espresso il suo cordoglio per le vittime dell’esplosione di Beirut. La tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri ha devastato gran parte dell città, l’incidente è avvenuto nella zona del porto e ha provocato moltissime vittime e feriti destinati ad aumentare. L’esplosione ha inoltre portato gli ospedali della metropoli al collasso già provati dall’emergenza Coronavirus. Per il momento sono ancora ignote le cause dell’esplosione, una commissione è pronta ad indagare sul perchè tanto esplosivo si trovava nel deposito presso il porto della città da tempo. Molti i messaggi di solidarietà per la popolazione colpita, messaggi inviati da politici ma anche da personaggi dello spettacolo molto legati a ... Leggi su quotidianpost

Ultime Notizie dalla rete : Mika esprime Mika esprime il suo cordoglio per le vittime del Beirut, sua città d’origine Zon.it Esplosione a Beirut, il cantante Mika: “Il mio cuore è con il Libano”

Il cantante libanese naturalizzato britannico Mika, nato a Beirut il 18 agosto 1983 ... di origine tunisina naturalizzata italiana, ha espresso il suo dolore sui social. L’ex moglie di Marco ...

Il dolore di Mika per l’esplosione di Beirut in Libano: “Quello che è accaduto mi strazia”

La tragedia che ha colpito Beirut in Libano, dove una serie di esplosioni hanno causato oltre 100 morti e migliaia di feriti, non poteva lasciare indifferente Mika. Il cantante, infatti, è nato a Beir ...

Il cantante libanese naturalizzato britannico Mika, nato a Beirut il 18 agosto 1983 ... di origine tunisina naturalizzata italiana, ha espresso il suo dolore sui social. L’ex moglie di Marco ...La tragedia che ha colpito Beirut in Libano, dove una serie di esplosioni hanno causato oltre 100 morti e migliaia di feriti, non poteva lasciare indifferente Mika. Il cantante, infatti, è nato a Beir ...