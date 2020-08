Meloni sui sondaggi: “fra un mese noi e Lega primi due partiti, i giornaloni tacciono” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giorgia Meloni legge i sondaggi che la danno in continuo rialzo ed è certa che fra un mese Fdl e Lega saranno i primi due partiti in Italia. Giorgia Meloni inarrestabile nel sondaggio condotto da Euromedia Research, l’istituto diretto da Alessandra Ghisleri. La leader di Fdi ha guadagnato un punto e mezzo nelle ultime settimane, passando dal 13,5 del 21 luglio al 14,9 per cento del 3 agosto. Il segnale confermato di una crescita costante e sempre più imponente: perde voti Matteo Salvini, che invece con la Lega lascia 1,6 punti e scende al 24,9%. Voti che finiscono proprio al partito della Meloni. In molti parlano di crisi di consensi per l’ex ministro avrebbe ma i ... Leggi su chenews

