La Vita in Diretta, Andrea Delogu in lacrime: “È quasi un’aggressione” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta Andrea Delogu ha intervistato Alba, una giovane donna che ha sofferto di anoressia ed è riuscita a vincere la sua battaglia contro la malattia. Nel corso dello spazio dedicato ai disturbi alimentari, è stata ospite in collegamento anche la modella curvy Laura Brioschi che ha spiegato quanto siano dannose alcune espressioni come “stai bene, sei dimagrita” perché “la nostra bellezza – ha spiegato – non dipende dal peso, ma dalla luce che emaniamo”. E Andrea Delogu si è detta d’accordo, commentando: “Questo tipo di espressioni, sono quasi un’aggressione“. Poi la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : La Vita in Diretta, Andrea Delogu in lacrime: “È quasi un’aggressione” - clikservernet : La Vita in Diretta, Andrea Delogu in lacrime: “È quasi un’aggressione” - Noovyis : (La Vita in Diretta, Andrea Delogu in lacrime: “È quasi un’aggressione”) Playhitmusic - - MillaDibbe : Incappo per errore nella “vita in diretta estate” su Rai uno. Guardo.Sbalordita. penso che Guglielmo e Caterina(i m… - Crusade95058801 : @BelpietroTweet La prima cosa che serve come Il pane, è l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Abbi… -