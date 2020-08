Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: “Tienilo a casa. Il Covid non esiste” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Il Covid non esiste: niente distanze. Se tuo figlio è malato tienitelo in casa”. Sarebbe stata questa la reazione oggi, 5 agosto, di due turiste della costa apuana, in Toscana, contro una madre che Chiedeva attenzione per il suo bambino, reduce da un trapianto. A riportare la vicenda è Il Tirreno. Non è la prima volta, nelle ultime settimane, sulle spiagge italiane viene registrata una tensione proprio sulle regole contro il contagio da Coronavirus. A causa delle mascherine non. indossate o del distanziamento non mantenuto ci sono state addirittura risse e violente litigate. La madre in questione si è sentita gridare addosso, muso a muso, con una cattiveria ingiustificabile, per uno spicchio di ombra negato, al mare con il suo “bambino di ceramica” ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. Il Covid non esiste' - masmelis85 : RT @HuffPostItalia: Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. Il Covid non esiste' - MrEfis79 : RT @HuffPostItalia: Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. Il Covid non esiste' - alessandro_rota : RT @HuffPostItalia: Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. Il Covid non esiste' - Gianni996 : 'Ma cosa siamo diventati?' 2.0 Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiede distanze Roma, paura sul bus: gli chiede di mantenere le distanze e lo minaccia con una lama Il Faro Online Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: “Tienilo a casa. Il Covid non esiste”

“Il Covid non esiste: niente distanze. Se tuo figlio è malato tienitelo in casa”. Sarebbe stata questa la reazione oggi, 5 agosto, di due turiste della costa apuana, in Toscana, contro una madre che ...

Mamma col figlio malato derisa in spiaggia: “Distanziamento? tenga il bambino a casa, il Covid non esiste”

tenga il bambino a casa, il Covid non esiste”. La mamma di un bambino trapiantato chiede il giusto distanziamento sull’arenile, due donne la umiliano: “Qui niente distanze. Se è ammalato se lo tenga ...

“Il Covid non esiste: niente distanze. Se tuo figlio è malato tienitelo in casa”. Sarebbe stata questa la reazione oggi, 5 agosto, di due turiste della costa apuana, in Toscana, contro una madre che ...tenga il bambino a casa, il Covid non esiste”. La mamma di un bambino trapiantato chiede il giusto distanziamento sull’arenile, due donne la umiliano: “Qui niente distanze. Se è ammalato se lo tenga ...