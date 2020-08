Castellammare di Stabia: Carabinieri arrestano un pregiudicato 49enne per rapina (Di mercoledì 5 agosto 2020) Castellammare di Stabia: arrestato un 49enne che lo scorso 22 aprile aveva rapinato a mano armata una tabaccheria (portando via la somma di 1500 euro). Nella mattinata di martedì 4 agosto i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre … Leggi su 2anews

piras_zia : RT @ritadallachiesa: QUESTI SONO I #CARABINIERI?? Castellammare di Stabia, carabiniere interviene per sedare una lite: pestato per strada,… - larampait : ?? Rapinò #tabaccheria nell'area stabiese: arrestato Nella mattinata di martedì 4 agosto i Carabinieri della Compagn… - magazinepragma : Castellammare di Stabia – Concerti di Ferragosto 2020 alla Reggia di Quisisana - occhio_notizie : Castellammare di Stabia, rapina a mano armata in una tabaccheria: arrestato 49enne - positanonews : Capitale della Cultura 2022. Tre campane in lizza tra le 28 candidate: Castellammare di Stabia, Procida e Padula tr… -