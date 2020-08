Violenta esplosione a Beirut: le immagini che provengono dal Libano sembrano quelle di una esplosione atomica (Di martedì 4 agosto 2020) Una Violenta esplosione occorsa al porto di Beirut è stata avvertita in tutta la città: adesso una coltre di fumo intensa copre la visuale. Attimi di panico nella capitale del Libano, Beirut, in seguito ad una Violenta esplosione che ha stralciato la serenità della città. Secondo le prime informazioni giunte la deflagrazione è avvenuta nel … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

HuffPostItalia : Violenta esplosione nel porto di Beirut, ci sono feriti - RaiTre : “Edizione straordinaria. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci son… - irenefrancesco : francesco violenta esplosione in libano si parla di feriti - asaro_berto : RT @RicCavalier: Impressionanti video da #Beirut dove c'è stata una violenta esplosione. Motivi ancora da chiarire. #BeirutExplosion #Leban… - zazoomblog : Violenta esplosione a Beirut: la città è invasa dal fumo – Immagini - #Violenta #esplosione #Beirut: #città -

Ultime Notizie dalla rete : Violenta esplosione

Ci sarebbero decine di feriti sepolti sotto le macerie delle due violente esplosioni avvenute a Beirut questo pomeriggio, secondo quanto riferisce la Croce Rossa. La seconda deflagrazione, avvenuta ...Esplosione violentissima Beirut, in Libano: colonna di fumo altissima, non si conoscono l’entità dei danni o il numero di vittime Una violenta esplosione a Beirut, in Libano, pochi minuti fa a Bayt a ...