Untitled Goose Game confonde i bot di Amazon che gli cambiano nome (Di martedì 4 agosto 2020) Untitled Goose Game ha ottenuto numerosi riconoscimenti dal suo lancio lo scorso anno e il suo titolo non convenzionale si adatta perfettamente al suo bizzarro fascino. Nessuno però ha spiegato ai bot di Amazon che il nome del gioco è proprio questo, poiché la società ha deciso di modificare il titolo presumendo che fosse un errore.In uno scambio su Twitter, l'insider Wario64 ha notato che Amazon stava elencando il gioco semplicemente come "Goose Game". In risposta, lo sviluppatore Cabel Sasser ha sottolineato che l'algoritmo di Amazon aveva erroneamente dedotto che la parte "Untitled" fosse un segnaposto e l'ha rimossa, lasciandola con un titolo molto più noioso.Questi elenchi ... Leggi su eurogamer

