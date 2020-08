Totti in visita a Castel Volturno: “Spero che Gattuso passi a Barcellona, lo spera tutta Italia” (Di martedì 4 agosto 2020) Il Corriere dello Sport scrive che Francesco Totti e Vincent Candela hanno fatto visita a Gennaro Gattuso a Castel Volturno. “Una visita di cortesia ma chissà, anche di lavoro”. Totti ha messo su un’agenzia di scouting ed è sempre alla ricerca di giovani talentuosi, potrebbe esserci anche un interesse professionale dietro la sua visita. A Sky, Totti ha raccontato l’incontro con la squadra e il tecnico. “Spero che Gattuso possa passare a Barcellona, lo spera tutta Italia. Ho trovato Gennaro in forma, sta alla grande”. L’ex capitano giallorosso si è concesso una battuta anche su ... Leggi su ilnapolista

