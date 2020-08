«Squadroni della morte e forni crematori», la “soluzione” di un responsabile della Protezione civile per le sedare le rivolte dei migranti a Udine (Di martedì 4 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (4 agosto)«Squadroni della morte e forni crematori». È la “soluzione” prospettata dal responsabile della Protezione civile di Grado, Giuliano Felluga, dipendente comunale, a fronte della rivolta dei migranti scoppiata ieri, 3 agosto, all’interno dell’ex caserma Cavarzerani di Udine. Nella struttura, che ospita 400 persone, si sono verificati momenti di tensione, con grida, pietre contro le forze dell’ordine e roghi, per protestare contro la quarantena imposta dal sindaco. E così Felluga, sul profilo di Ilaria Cecot, ex assessora provinciale, in ... Leggi su open.online

