Mara Venier è caduta di nuovo: "Questa volta è l'altra gamba. Mi devo far benedire, ragazzi" (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo essersi fratturata il piede pochi mesi fa Mara Venier è caduta di nuovo, su Instagram ha raccontato le conseguenze di questo nuovo incidente. Mara Venier è caduta di nuovo infortunandosi la gamba destra. Forse per la conduttrice di Domenica in "è arrivato il momento di farsi benedire", come dice lei stessa su Instagram. Per fortuna Questa volta non si tratta di frattura ma di una dolorosa ammaccatura al ginocchio. Mara Venier si era fatta male lo scorso maggio, un brutto infortunio domestico le aveva causato la ... Leggi su movieplayer

francobus100 : Mara Venier cade di nuovo, infortunio all'altra gamba: «Devo farmi benedire» Video - SmorfiaDigitale : Mara Venier, nuovo incidente e infortunio all'altra gamba: Devo farmi benedire - infoitcultura : Mara Venier, nuovo incidente e infortunio all'altra gamba: «Devo farmi benedire» - GossipItalia3 : Mara Venier è caduta di nuovo, il messaggio social ai fan: «Devo farmi benedire!» #gossipitalianews - SpettacoloDaily : Piccolo infortunio per Mara Venier, lo ha raccontato la stessa conduttrice ?? -