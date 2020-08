L’ex sindaca di Rho insulta Meloni: «Calva per eccesso di testosterone». La replica: «Non mi interessano insulti sul piano fisico» (Di martedì 4 agosto 2020) «Giorgia Meloni sta diventando Calva. L’eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti». Non è passato inosservato il post della ex sindaca di Rho, Paola Pessina, che ha insultato sui social la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, riferendosi al suo aspetto fisico. Nel post, sotto la frase incriminata, si vede una immagine di Meloni tratta dal suo intervento alla Camera lo scorso 29 luglio, durante la sfuriata contro il presidente del Consiglio, in Aula per le comunicazioni sulla proroga dello stato di emergenza. La risposta di Giorgia Meloni, sempre via social, non si è fatta attendere: «Mi dicono che questa signora sarebbe vicepresidente di ... Leggi su open.online

Ginka20051964 : RT @51inif: L'ex sindaca di Rho e gli insulti social a Giorgia Meloni: «Sta diventando calva». E lei risponde - maria_di_ : RT @51inif: L'ex sindaca di Rho e gli insulti social a Giorgia Meloni: «Sta diventando calva». E lei risponde - 51inif : L'ex sindaca di Rho e gli insulti social a Giorgia Meloni: «Sta diventando calva». E lei risponde - infoitinterno : «Calva per troppo testosterone», Giorgia Meloni insultata dall'ex sindaca di Rho. «Lei dovrebbe dare l'esempio» - LucaRigott : Oggi gossip gentee L'ex sindaca di Rho di centrosinistra e attuale filatropa, Paola Pessina, ha preso di mira l'ono… -

