Italia’s Got Talent 2021: confermate giuria e conduttrice (Di martedì 4 agosto 2020) Italia's Got Talent, giuria e conduttrice Tutto confermato a Italia’s Got Talent 2021. La squadra della nuova edizione del Talent show prodotto da Fremantle - e prossimamente in onda su Tv8 e su Sky Uno – rimarrà invariata. Sia nella conduzione, sia nella giuria. A giudicare i Talenti in gara, in particolare, saranno ancora Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, la quale dovrebbe quindi riuscire a conciliare l’impegno televisivo con quello sportivo in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Confermata alla conduzione la cantante Lodovica Comello, che per il quinto anno consecutivo accompagnerà i concorrenti all’esibizione e gestirà i responsi della ... Leggi su davidemaggio

PaginaNuova : la REPUBBLICA - Italia's got talent conferma la giuria: Bastianich, Maionchi, Matano e Pellegrini… - sheislodo : RT @SpettacoliNEWS: Confermata la giuria della nuova edizione di Italia's Got Talent. @Jbastianich @maramaionchi @frankmatano e @mafaldina… - SpettacoliNEWS : Confermata la giuria della nuova edizione di Italia's Got Talent. @Jbastianich @maramaionchi @frankmatano e… - tacco11american : Italia's Got Talent, confermata la giuria. Torna Lodovica Comello | superEva - discoradioIT : 'Italia's Got Talent', in giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Per il quinto a… -

