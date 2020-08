Il video dell’arresto di Floyd: “Agente, la prego, non mi spari!” (Di martedì 4 agosto 2020) Vi mostriamo il video dell'arresto di George Floyd, ripreso dalle telecamere che indossano gli agenti e pubblicato in esclusiva dal tabloid britannico Daily Mail. L'afroamericano è morto in seguito al fermo di polizia, avvenuto lo scorso 25 maggio a Minneapolis. Quell'evento ha scatenato un'ondata di proteste in tutta l'America, cavalcate, anche in'un ovvia chiave elettoralistica, dal movimento Black lives matter. Ci sentiamo di poter aggiungere qualche considerazione a questo documento, che comunque tutti potete guardare e su cui, dunque, potete farvi autonomamente un'idea. 1. Il fattaccio è sicuramente un esempio di brutalità della polizia, ma di razzismo, a essere onesti, non si vede l'ombra. Gli agenti adottano chiaramente un comportamento poco professionale nel momento in cui Floyd, evidentemente alterato, ... Leggi su nicolaporro

