Galeone: “De Laurentiis voleva portare Allegri a Napoli, difficile rifiutare una piazza così” (Di martedì 4 agosto 2020) L’ex allenatore Giovanni Galeone, amico stretto di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Non si può dire di no a una piazza come Napoli e infatti Allegri evitava De Laurentiis perché non sapeva come rifiutare l’offerta. Mi diceva che, ad un certo momento, il presidente dei partenopei gli avrebbe offerto qualsiasi cifra pur di vederlo sulla panchina del Napoli. Secondo me gli uomini di Gattuso riusciranno a segnare un gol contro il Barcellona. Magari proprio Lozano, un giocatore che mi fa impazzire“. Leggi su sportface

sportli26181512 : Galeone: 'Allegri? Sarei contento se andasse all'#Inter': L'ex tecnico: 'Prima di Gattuso De Laurentiis ha pensato… - news24_napoli : Galeone: "De Laurentiis cercò Allegri per il dopo Ancelotti… - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Galeone “De Confindustria Nautica, ok Assemblea a bilancio 2019 Affaritaliani.it