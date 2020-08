Elisa Isoardi felicissima: due nuovi progetti dopo La Prova del Cuoco (Di martedì 4 agosto 2020) Elisa Isoardi è pronta a tornare in TV con uno show (ri) creato su misura per lei e con la partecipazione a un pezzo da novanta della programmazione RAI. Elisa Isoardi si è sentita davvero tradita dalla RAI nel momento in cui la televisione nazionale ha deciso di cancellare La Prova del Cuoco nonostante gli ascolti discreti e nonostante la fatica … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

FilmNewsItaly : Elisa Isoardi su “Ballando con le Stelle”: 'Sarà una grande prova' - Hina__Rang : RT @Corriere: Ballando, il prossimo cast: Isoardi, Mussolini, Solenghi e Bouchet in tv con Milly Carlucci - Rada00563645 : RT @Corriere: Ballando, il prossimo cast: Isoardi, Mussolini, Solenghi e Bouchet in tv con Milly Carlucci - Corriere : Ballando, il prossimo cast: Isoardi, Mussolini, Solenghi e Bouchet in tv con Milly Carlucci - Corriere : Ballando, il prossimo cast: Isoardi, Mussolini, Solenghi e Bouchet in tv con Milly Ca... -