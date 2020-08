Dino Zoff perentorio: “David Ospina o Alex Meret? Non li vedo nemmeno giocare” (Di martedì 4 agosto 2020) Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus, ha parlato degli azzurri e non solo ai microfoni del programma “I tirapietre” sulle frequenze di Radio Amore Campania.“Campionato vinto dalla Juventus è il campionato di Sarri? E’ il campionato della Juventus, non dell’allenatore. Se lo avesse vinto il Sassuolo, allora si potrebbe dire il campionato di De Zerbi, ma così non è stato. Ospina o Meret a Barcellona? Non li vedo la domenica, non li vedo nemmeno giocare”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

