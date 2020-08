Colossale esplosione sconquassa Beirut (Di martedì 4 agosto 2020) Danni ingenti e una colonna di fumo rosa, per quello che sembra essere lo scoppio di un deposito di fuochi d'artificio Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Colossale esplosione

AGI - Agenzia Italia

Una stella morta a 14.350 anni luce di distanza è appena diventata l’indizio più importante per risolvere il mistero delle esplosioni radio veloci. All’inizio di quest’anno, ha emesso un colossale bag ...Con una colossale produzione che ha coinvolto in Brasile l'agenzia Leo Burnett, il Gruppo Globo e circa 600 persone, tra cui diversi specialisti in computer-generated imagery (CGI) Fca ha realizzato p ...