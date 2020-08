Cene d'autore all'Alba Big Fish (Di martedì 4 agosto 2020) Proseguono gli appuntamenti con le Cene d'autore allo stabilimento balneare L'Alba Big Fish: una ottima opportunità per scambiarsi idee, gustare buon cibo e passare una serata in riva al mare . Ospite ... Leggi su pisatoday

gabriprinc : RT @CookCorriere: Mercoledì 5 agosto non perdete il ricettario estivo di #Cook, come sempre gratis con il @Corriere. 20 ricette d'autore, f… - Corriere : RT @CookCorriere: Mercoledì 5 agosto non perdete il ricettario estivo di #Cook, come sempre gratis con il @Corriere. 20 ricette d'autore, f… - CookCorriere : Mercoledì 5 agosto non perdete il ricettario estivo di #Cook, come sempre gratis con il @Corriere. 20 ricette d'aut… - pureathearthes : autore dei famosissimi versi: 'le cene da tua mamma, la nostra prima canna (a roma) la carbonara a londra quando ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Cene autore Cene d'autore all'Alba Big Fish PisaToday Torre del Parco: prosegue la rassegna estiva di cene concerto. Giovedì 6 agosto Davide Sergi & Havana Trio

Davide Sergi (voce e chitarra), Giovanni Marzo (pianoforte) e Giordano Profico (batteria) danno vita a uno spettacolo sorprendente, un live eclettico in cui i brani sono impreziositi da aneddoti, ...

Cene d'autore all'Alba Big Fish

Proseguono gli appuntamenti con le cene d'autore allo stabilimento balneare L'Alba Big Fish: una ottima opportunità per scambiarsi idee, gustare buon cibo e passare una serata in riva al mare. Ospite ...

Davide Sergi (voce e chitarra), Giovanni Marzo (pianoforte) e Giordano Profico (batteria) danno vita a uno spettacolo sorprendente, un live eclettico in cui i brani sono impreziositi da aneddoti, ...Proseguono gli appuntamenti con le cene d'autore allo stabilimento balneare L'Alba Big Fish: una ottima opportunità per scambiarsi idee, gustare buon cibo e passare una serata in riva al mare. Ospite ...