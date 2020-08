Campania, è allerta meteo anche domani: orari e zone a rischio (Di martedì 4 agosto 2020) E’ in atto fino alle 20 di stasera sul territorio regionale l’allerta meteo Gialla emanata dalla protezione civile regionale per piogge e temporali. Un nuovo avviso è stato emesso per la giornata di domani dalle 6 del mattino alle 23.59 su tutto il territorio. allerta meteo in Campania Si prevedono “Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio … L'articolo Campania, è allerta meteo anche domani: orari e zone a rischio Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

