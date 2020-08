50 anni Regioni, Mattarella “Rinnovata collaborazione e rilancio” (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un rinnovato spirito di leale collaborazione tra le istituzioni, alla luce del lavoro svolto durante l'emergenza sanitaria e nella prospettiva del rilancio. E' questo il messaggio venuto fuori dalla cerimonia organizzata in occasione del cinquantesimo anniversario della costituzione delle Regioni a statuto ordinario. L'incontro si è svolto al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dei presidenti di Regione e del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.Nell'occasione, le Regioni hanno consegnato al capo dello Stato due documenti: alcune proposte per l'Italia, basate su un patto fra le Regioni anche in ... Leggi su iltempo

zaiapresidente : ?? Foto di gruppo con il Ministro Francesco Boccia @F_Boccia e i colleghi governatori dopo l’approvazione del docume… - fattoquotidiano : 50 anni delle Regioni, Mattarella: “Recovery fund non è diligenza a cui attingere. Rifuggire da opposti centralismi” - savarese46 : 50 anni delle Regioni, Mattarella: 'Recovery fund non è diligenza a cui attingere. Rifuggire da opposti centralismi… - Italpress : 50 anni Regioni, Mattarella “Collaborazione e rilancio” - giulsxzayno : RT @arsvare: Non pensavo l'avrei mai scritto ma se per caso vi trovaste davanti degli annunci di lavoro in Calabria o nelle regioni vicine… -

Restano a due cifre i numeri del contagio da Covid-19 in Toscana. Sono infatti 11 le persone che hanno contratto il virus alle quali purtroppo si deve aggiungere anche il decesso di un uomo di 89 anni ...

