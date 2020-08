Sampdoria, duro comunicato dei tifosi: “Disastro Ferrero, ringraziamo Ranieri” (Di lunedì 3 agosto 2020) I tifosi della Sampdoria hanno emesso nel pomeriggio un durissimo comunicato per esprimere il proprio stato d’animo al termine della stagione dei blucerchiati: “È terminata una stagione assurda, giocata contro il volere di tutti i tifosi per soli fini finanziari. Non ci siamo espressi per mesi sul calcio giocato volendo rimanere estranei a quella scelta, ma è ora è giunto il tempo dei bilanci.Innanzitutto, il nostro grazie va a Mister Ranieri: la salvezza è soprattutto merito suo; ha saputo mettere ordine dove ordine non c’era e ha creduto in ciò che poteva sembrare impossibile. Cosa ancor più importante, ha con i suoi modi educati e sereni impersonato uno stile Sampdoria che manca in altre sfere societarie. Vederlo passeggiare per Genova ... Leggi su alfredopedulla

SchoneKapelle : @Napoleonepervoi @SerieA @sampdoria @juventusfc @Jeep Sono tutto eccitato e duro! Pronto a fare un volo radente sullo Stadium! -

Serie A, l'Inter sbanca Bergamo ed è seconda. Vincono Roma, Milan e Napoli

Roma 2 agosto 2020 - L'Inter gioca la partita perfetta e passa sul campo dell'Atalanta (0-2). D'Ambrosio e Young nel primo tempo mettono le ali alla squadra di Conte che chiude così al secondo posto.

Sampdoria-Milan, moviola: Ramirez-Rebic, giallo VAR

(Pianeta Milan) – Pesa tantissimo il cartellino giallo rimediato da Ante Rebic, contro la Sampdoria. L’attaccante in occasione della gara contro lo Strasburgo era entrato duro sul portiere dei ...

