Salvini: "La mascherina nei luoghi chiusi va messa. Dico ai giovani di usare la testa" (Di lunedì 3 agosto 2020) "La mascherina quando serve va messa, ad esempio nei luoghi chiusi e nei treni. Dico ai giovani di usare la testa". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Start su SkyTg24. "Il problema dell'Italia non sono i giovani o gli anziani che portano i cagnolini in giro, ma i clandestini che anche in questo momento stanno sbarcando senza alcun controllo", aggiunge il leader della Lega. "Questo governo è complice del traffico di esseri umani ed è l'unico governo a livello europeo a esserlo". "Una sfida diretta con Conte? Magari...". Così Matteo Salvini rispondendo a chi gli chiedeva se fosse possibile una sfida elettorale diretta con il presidente del ... Leggi su agi

repubblica : Gli infermieri contro Salvini su Fb: 'Noi mettiamo la mascherina perché abbiamo visto cosa fa il virus' - repubblica : Salvini invita un ragazzino sul palco: 'Se vuoi puoi togliere la mascherina' - repubblica : Salvini invita un ragazzino sul palco: 'Se vuoi puoi togliere la mascherina' - KHANNOONIENSIN6 : RT @Agenzia_Italia: Salvini: 'La mascherina nei luoghi chiusi va messa. Dico ai giovani di usare la testa' - 2_maccari : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Anche i #MiKranti indossano tutti la mascherina e #Salvini muto. #IoMettoLaMascherina #3agosto https://t.co… -