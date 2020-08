Papa, la brutta notizia poco fa: “E’ in gravi condizioni” (Di lunedì 3 agosto 2020) L'emerito Papa Benedetto XVI è gravemente malato. Da quando è tornato a Roma - dopo il viaggio in Germania per la morte del fratello Georg Ratzinger - soffre di una infezione al viso che gli procura grandi dolori. Lo rivela Peter Seewald che ha presentato al 93enne Benedetto XVI la biografia da lui firmata. Nel meeting, riporta il sito del giornale tedesco Passauer Neue Presse affermando di averlo appreso dal biografo dello stesso Ratzinger, il Papa emerito ha espresso ottimismo, nonostante la malattia, e ha dichiarato che, se le forze riprendessero, avrebbe ricominciato a scrivere. (Continua...) Secondo Seewald, Benedetto XVI è estremamente fragile. Il suo pensiero e la sua memoria sono svegli, ma la sua voce è debole. Seewald e Benedetto XVI hanno pubblicato insieme ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Papa brutta Benedetto XVI gravemente malato, il biografo rivela: “È molto fragile” Inews24 È social la prima parolaccia di Leone, ma l'ha detta davvero?

La coppia pubblica un video con il piccolo che si lascia andare a una brutta espressione, il papà: «Mi dissocio» MILANO - Chiara Ferragni e Fedez sono sempre al centro dell’attenzione. La coppia più s ...

Francesco Facchinetti aggredito: «Ha sputato e offeso mia madre, lo avrei ammazzato»

Brutta giornata per Francesco Facchinetti, che ha denunciato su Instagram di essere stato aggredito verbalmente mentre era fermo a un semaforo. Il figlio di Roby Facchinetti ha raccontato che un uomo ...

