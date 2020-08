Lazio, agente Immobile: «Non facile trattare con Lotito» (Di lunedì 3 agosto 2020) Marco Sommella ha parlato del futuro di Ciro Immobile: le dichiarazioni dell’agente dell’attaccante della Lazio Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del futuro dell’attaccante della Lazio. «Sono abituato a confrontarmi e vedere le situazioni giorno per giorno. Oggi ha un contratto con la Lazio, chi lo vuole deve bussare alla porta di Lotito che non è una persona con cui è proprio facile trattare. Quello che sarà domani, dopodomani o tra un mese io non lo so. Il mercato chiude il 5 ottobre e solo Dio sa cosa può succedere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

L’agente di Ciro Immobile Marco Sommella ha parlato del traguardo raggiunto dall’attaccante di Torre Annunziata, capace di aggiudicarsi la Scarpa d’Oro, ai microfoni di Radio Marte: “In Italia solo in ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Marco Sommella, agente fra gli altri di Ciro Immobile: "Scarpa d’oro per Immobile? In Italia l’hanno vinta solo in tre. Se ...

