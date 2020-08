Juan Carlos lascia la Spagna per l’inchiesta su una presunta frode fiscale. Il figlio Felipe VI lo ringrazia (Di martedì 4 agosto 2020) Juan Carlos lascia la Spagna. Il re emerito ha comunicato la decisione in una lettera inviata al figlio. MADRID (Spagna) – Juan Carlos lascia la Spagna. A sorpresa il re emerito ha annunciato la sua decisione di auto esiliarsi per le indagini su una frode fiscale in Spagna e in Svizzera. La comunicazione, come scritto dal Corriere della Sera che cita El Pais, è arrivata attraverso una missiva inviata al figlio Felipe VI che ha ringraziato il padre per la decisione presa. Resta mistero sulla nuova destinazione che potrebbe essere comunicata nelle prossime settimane. Juan ... Leggi su newsmondo

Corriere : Inchiesta sulla frode fiscale: Juan Carlos lascia la Spagna - MediasetTgcom24 : SPAGNA, L'ANNUNCIO DI RE JUAN CARLOS: 'LASCIO IL PAESE' - repubblica : Travolto dagli scandali, re Juan Carlos abbandona la Spagna [di ALESSANDRO OPPES] [aggiornamento delle 20:07] - JulittoOliva : RT @Corriere: Inchiesta sulla frode fiscale: Juan Carlos lascia la Spagna - Pere_Agullo : RT @Corriere: Inchiesta sulla frode fiscale: Juan Carlos lascia la Spagna -