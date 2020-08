Inter: la Juve nei pensieri di Conte e quegli attacchi a Zhang, Marotta e Ausilio (Di lunedì 3 agosto 2020) Un punto di riferimento fisso, da seguire, da cui prendere ispirazione. Un passato mai abbandonato, un capitolo mai definitivamente chiuso. Antonio Conte, quando parla di modelli, finisce sempre col ... Leggi su gazzetta

FBiasin : 2012–26 punti 2013–33 2014–42 2015–32 2016–24 2017–29 2018–23 2019–21 2020–1 I punti di distacco tra #Inter e… - Sport_Mediaset : #SerieA, con i 2 punti a vittoria lo scudetto sarebbe andato all'Inter. Con la regola in vigore fino al '94 l'… - stebellentani : L'unica cosa che aggiungo è di non fare paragoni blasfemi. Mou da noi attaccó frontalmente juve e roma, arbitri e m… - vpervincenzo : @Sport_Mediaset Minchia che statistiche...se il campionato fosse stato a 19 squadre con la Juve magicamente scompar… - EnzoDandy : @pisto_gol Allegri-Inter e Conte-Juve ? In caso di eliminazione contro il Lione? . Poi hanno pure cambiato obbiett… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juve Lukaku lancia l'Inter. Juve, festa social VIDEO Corriere dello Sport.it Gazzetta - La Juve nei pensieri di Conte

Su Gazzetta: “La Juve nei suoi pensieri e quegli attacchi mirati a Zhang, Marotta e Ausilio. Antonio sembra ossessionato dal suo vecchio club. E chissà che le difficoltà di Sarri non siano un indizio.

Repubblica - Aria di divorzio fra Conte e l’Inter. In pole c’è Allegri

"Aria di divorzio fra Conte e l’Inter. In pole c’è Allegri", titola stamattina La Repubblica. L’ex ct deciderà solo dopo l’Europa League Zhang irritato, Marotta prova a ricucire. Prima della fine del ...

Su Gazzetta: “La Juve nei suoi pensieri e quegli attacchi mirati a Zhang, Marotta e Ausilio. Antonio sembra ossessionato dal suo vecchio club. E chissà che le difficoltà di Sarri non siano un indizio."Aria di divorzio fra Conte e l’Inter. In pole c’è Allegri", titola stamattina La Repubblica. L’ex ct deciderà solo dopo l’Europa League Zhang irritato, Marotta prova a ricucire. Prima della fine del ...