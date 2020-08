"Ha solo un raffreddore". Ma Liam muore a 16 mesi (Di lunedì 3 agosto 2020) Valentina Dardari Il piccolo Liam è morto al pronto soccorso di Giulianova (Teramo) per una insufficienza respiratoria. Non era coronavirus Tragedia a Giulianova, in Abruzzo, dove Liam, un bambino di soli 16 mesi, è morto per una grave insufficienza respiratoria. Inizialmente sembra sia stato diagnosticato solo un semplice raffreddore. Inutili i tentativi da parte degli operatori sanitari di rianimarlo. Gli esami fatti hanno accertato che non si è trattato di un caso da coronavirus. Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 agosto. Liam morto per insufficienza respiratoria Liam Lamolinara ha iniziato a sentirsi male e a non riuscire a respirare la notte tra sabato e domenica. I giorni precedenti non stava ... Leggi su ilgiornale

Carla96888746 : @gava_fabio @R_Albanesi Purtroppo,ma penso che i familiari prendano in casa delle precauzioni. Così come in epoca a… - notone0fthem : Mi sono appena messa a piangere sui libri per il nervoso, ma lo studio non c’entra nulla perché tra il caldo soffoc… - MoonYG96 : Ho il raffreddore perenne da ottobre a maggio e di conseguenza tutto rovinato. Poi odio la frutta invernale, vivrei… - FilippoMinardi : Ma solo io ho il raffreddore anche d’estate? - SerglocSergio : @mgraziarin @ManconiMita @fabioaffinito Il mio covid è iniziato il 3 marzo con un raffreddore leggero non avevo feb… -

Ultime Notizie dalla rete : solo raffreddore Giulianova, «Ha soltanto un raffreddore»: ma il piccolo Liam muore a soli 16 mesi Il Messaggero Giulianova choc. «Ha soltanto un raffreddore», ma il piccolo Liam muore a soli 16 mesi

Sembra che abbia soltanto un raffreddore, invece il piccolo Liam muore a soli 16 mesi. La tragedia in Abruzzo, a Giulianova. Liam Lamolinara era un bel bambino nato con qualche problema ma nulla lasci ...

Sembra che abbia soltanto un raffreddore, invece il piccolo Liam muore a soli 16 mesi. La tragedia in Abruzzo, a Giulianova. Liam Lamolinara era un bel bambino nato con qualche problema ma nulla lasci ...