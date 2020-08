Getafe, Cucurella: «Inter grande squadra. Daremo tutto» (Di lunedì 3 agosto 2020) Marc Cucurella ha parlato della prossima sfida di Europa League contro l’Inter: le dichiarazioni del difensore del Getafe Marc Cucurella, difensore del Getafe, ha parlato della prossima sfida contro l’Inter, valida per gli ottavi di finale di Europa League. «Possiamo fare qualcosa di storico. Penso che queste settimane ci siano state servite per riposare, liberare le nostre menti e preparare bene la partita dopo un finale di stagione così difficile. Daremo tutto per cercare di passare il turno. La partita di mercoledì prossimo è una finale. L’Inter è una grande squadra, ma proveremo a combattere con le nostre armi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

