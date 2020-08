Ferrari, parla Camilleri: “Fiducia nella nostra squadra” (Di lunedì 3 agosto 2020) “La stagione 2020 è molto difficile. I nostri concorrenti sono molto forti, complimenti a loro. Il nostro team lavora giorno e notte, abbiamo dei talenti forti e ho fiducia nella squadra“. Così il ceo della Ferrari, Louis Camilleri, durante la conference call del secondo trimestre di questo travagliato 2020. Sui conti di Ferrari del 2020, secondo quanto spiegato da Camilleri, l’impatto negativo più pesante arriverà dalla Formula 1 a causa delle meno entrate da sponsor e diritti tv per via della stagione più corta. Leggi su sportface

Continua il calvario di Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, che lascerà a fine stagione per lasciare il sedile a Carlos Sainz, a Silverstone ha vissuto un fine settimana a dir poco complicato.

La Ferrari arranca: c'è un dettaglio che evidenzia la superiorità Mercedes

I messaggi sono fin troppo chiari. Uno riguarda l’intera Formula 1 a cominciare dalla Ferrari, e segnala che la Mercedes vince anche su tre ruote. Un altro tocca Leclerc e dice che Charles ottiene il ...

