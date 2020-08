Esplode la rivolta degli infermieri: «Scendiamo in piazza contro Conte, siamo stati presi in giro» (Di lunedì 3 agosto 2020) infermieri in piazza contro Conte. La protesta monta. La mobilitazione è massiccia. Il prossimo 15 ottobre faranno sentire la loro voce contro un governo “sordo”. Per rivendicare una serie di modifiche contrattuali, a partire dall’aumento di stipendio. “Tra i più bassi in Europa”. Nel mirino anche il premio extra per il Covid 19 negato dal governo. Che, dopo aver messo a rischio la loro salute, ha bocciato un emendamento del centrodestra infermieri sul piede di guerra contro Conte “Annunciamo ufficialmente la data della nostra nuova battaglia. Che non ha mai conosciuto pause. Il prossimo 15 ottobre saremo a Roma – spiega il presidente nazionale del sindacato degli ... Leggi su secoloditalia

Tante le rivendicazioni sul tappeto. “Chiediamo l’uscita definitiva dal comparto contrattuale dove ci troviamo. Ovvero la creazione di un’area autonoma a cui destinare risorse economiche. Un’area cont ...

