Chris Hemsworth, l'allenamento per diventare Hulk Hogan è più duro che per Thor (Di lunedì 3 agosto 2020) Un metro e 90 di altezza e una massa muscolare perfettamente scolpita. è un dato di fatto: l'australiano Chris Hemsworth, 37 anni il prossimo 11 agosto, viene ricordato più spesso per il suo possente aspetto fisico che per le sue doti di attore. Tre volte papà e marito innamorato della collega Elsa Pataky, Chris Hemsworth si prepara a vestire i panni della leggenda del wrestling americano Hulk Hogan in un biopic firmato Netflix le cui riprese dovrebbero partire a breve, dopo il forzato arresto da Covid. Per raggiungere la forza e l'imponente muscolatura del wrestler, anche chiamato «The Incredible» e «The Immortal» (rendono l'idea, no?), Chris Hemsworth sa perfettamente ... Leggi su gqitalia

sofia_anelli : ma è chris hemsworth moro e meno palestrato? - he4rtdesire : Questa che mi fa vedere il tipo che mi voleva far conoscere: UN BONAZZO CON I CAPELLI LUNGHI, stile Chris Hemsworth… - Lisa76843717 : RT @LadyLokiEvans: Buongiorno moots ?? Incantata a guardare Chris Hemsworth che fa volteggiare l'ombrello. Che sia questa la danza della p… - LadyLokiEvans : Buongiorno moots ?? Incantata a guardare Chris Hemsworth che fa volteggiare l'ombrello. Che sia questa la danza de… - aleechaye : @GiuliaLiv Non sapevo chi mettere, l'ho detto solo perché tutti dicono che Pete Best e Chris Hemsworth sono fighi, ERA UNA DOMANDA DIFFICILE -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Hemsworth Hulk Hogan su Netflix: Chris Hemsworth lo interpreterà in un film sulla sua vita (ma c’è già chi critica la... Corriere della Sera Thor: The Dark World

Molte migliaia di anni fa, Bor, padre di Odino, sconfisse in una sanguinosa battaglia a Svartalfaheimr gli Elfi Oscuri, una razza guidata dal temibile Malekith, che voleva impossessarsi dell’Aether, u ...

Loki sarà il nuovo Thor? Una bizzarra teoria lo suggerisce

Loki è uno dei villain più amati del Marvel Cinematic Universe complice anche la straordinaria interpretazione di Tom Hiddleston. Ora una nuova incredibile teoria suggerirebbe che il dio dell'inganno ...

Molte migliaia di anni fa, Bor, padre di Odino, sconfisse in una sanguinosa battaglia a Svartalfaheimr gli Elfi Oscuri, una razza guidata dal temibile Malekith, che voleva impossessarsi dell’Aether, u ...Loki è uno dei villain più amati del Marvel Cinematic Universe complice anche la straordinaria interpretazione di Tom Hiddleston. Ora una nuova incredibile teoria suggerirebbe che il dio dell'inganno ...