Cassa integrazione e modello SR 41 Inps. Quando si deve inviare? (Di lunedì 3 agosto 2020) Con il messaggio n. 3007 del 31 luglio 2020, l’Inps ha fornito chiarimento in merito ai trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e ASO. Nella premessa si afferma che il DL n. 34/2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha previsto rilevanti modifiche all’impianto normativo in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Tra i vari profili di intervento figurano i termini di decadenza sia per la trasmissione delle domande sia per le richieste di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell’Inps. Il nuovo messaggio Inps ha il compito di illustrare gli aspetti riguardanti l’operatività della decadenza per l’invio delle ... Leggi su termometropolitico

AndreaOrlandosp : Chi ha utilizzato la cassa integrazione facendo lavorare in nero i dipendenti ha rubato e ha tolto risorse a chi ne… - CarloCalenda : Governo che annuncia bazooka da centinaia di miliardi ma non riesce a pagare la Cassa Integrazione. Opposizioni che… - ettore_licheri : Con lo scostamento di bilancio proroghiamo la cassa integrazione, rinviamo le scadenze fiscali, rafforziamo il fond… - MarcoG_1701A : RT @mchiarissima: Negazionisti del Covid, movida scatenata, imprenditori che pagano in nero i dipendenti intascando la cassa integrazione,… - 71Conti : RT @hele_fr: Tutti i nomi degli alberghi, strutture e compagnie che stanno affittando le navi arricchendosi coi clandestini mentre in Itali… -