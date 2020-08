Casello di Agrate, più controlli per fermare l'abbandono di animali (Di lunedì 3 agosto 2020) controlli raddoppiati contro l'abbandono di cani e gatti in autostrada. Teem scende in campo a fianco di Enpa nella lotta alla crudeltà che si ripete ogni estate e che quest'anno, dopo il Covid, ... Leggi su ilgiorno

Casello di Agrate, più controlli per fermare l'abbandono di animali

Controlli raddoppiati contro l’abbandono di cani e gatti in autostrada. Teem scende in campo a fianco di Enpa nella lotta alla crudeltà che si ripete ogni estate e che quest’anno, dopo il Covid, sembr ...

Boom di abbandono di cani e gatti in autostrada: la campagna della Teem e l'Enpa

Il personale della concessionaria di A58-Teem profonderà, quindi, il massimo impegno avverso le crudeltà sugli animali in tutti i week-end da bollino nero non solo per i volumi di traffico delle parte ...

