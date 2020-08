Barcellona tutto all’attacco, ma ha un problema: dove lo mettiamo ora Griezmann? (Di lunedì 3 agosto 2020) tutto il peso in avanti. Il Barcellona all’attacco contro il Napoli, e più che per una questione tattica proprio per le condizioni della squadra. Setién è in sofferenza in difesa e a centrocampo, ma lì davanti oltre a Suarez e Messi, più Ansu Fati, ha a disposizione anche Griezmann e l’ormai guarito Dembélé. Il dibattito ora è: come giocherà? Griezmann ha giocato una sola partita sulla fascia destra, poi ha approfittato dell’infortunio di Suárez per prendersi il posto da centravanti (per ben 18 partite). Ma il maggior numero di minuti in campo lo ha accumulato sulla fascia sinistra (25 partite). “Non lo vedo a mio agio – dice a El Pais Martín Lasarte, il primo allenatore di Griezmann alla ... Leggi su ilnapolista

Jordanesimo : (2) Chiesto #Hakimi, glielo hanno preso post Covid dove hanno tutti le pezze al culo. Gli hanno (vedremo, ma la str… - Alessio96098717 : @interismo1908 @FBiasin Siamo usciti col Barcellona B, e non erano gli Spurs, ma il Dortmund. Mou è passato, lui no… - sportli26181512 : #LenostreRubricheIamNaples A Barcellona Gattuso vuole il Napoli camaleontico tra pressing alto e disciplina: A Barc… - floresxnimri : @dallaspvreart -Barcellona, pero li ho fatti bene, lavoravo e ne avevoe possibilità è l'ho goduta al massimo senza… - felinamassage : Massaggio tantrico. Scopri tutto su questo massaggio erotico a #FelinaMassage. Sperimentalo adesso: -