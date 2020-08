Anticorpi al Covid-19 trovati in più di 1 milione di persone, sei volte i casi ufficiali (Di lunedì 3 agosto 2020) Le persone che sono risultate con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli Anticorpi contro il Covid-19 sono 1 milione e 482mila. Significa che quelle che sono entrate in contatto con il virus sono ... Leggi su globalist

Adnkronos : #Covid, '#anticorpi clonati fermano virus: produzione entro l'anno' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus - Sono un milione 482 mila le persone, il 2,5% della popolazione residente in famiglia, risultate con… - AndFranchini : RT @valy_s: #Covid_19 Secondo l’indagine di sieroprevalenza,il 2,5% della popolazione (1,4MLN) ha gli anticorpi al SARS-COV2,cioè ha GIÀ P… - ElioFerrari3 : RT @valy_s: #Covid_19 Secondo l’indagine di sieroprevalenza,il 2,5% della popolazione (1,4MLN) ha gli anticorpi al SARS-COV2,cioè ha GIÀ P… - SebastianTano90 : RT @valy_s: #Covid_19 Secondo l’indagine di sieroprevalenza,il 2,5% della popolazione (1,4MLN) ha gli anticorpi al SARS-COV2,cioè ha GIÀ P… -

I risultati dell’indagine di sieroprevalenza sul Sars-CoV-2 in Italia, condotta dal 25 maggio al 15 luglio, “confermano che l’aver avuto contatti con persone affette dal virus aumenta la probabilità c ...AGI - Pur senza essere stata a contatto con il virus, una buona parte della popolazione potrebbe avere cellule immunitarie in grado di riconoscere SARS-CoV-2, il che forse potrebbero portare a un vant ...