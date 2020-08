Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2020 ore 15:30 (Di domenica 2 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2020 ORE 15:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO PARTIAMO DAL RACCORDO AL MOMENTO TRAFFICO BLOCCATO IN CARREGGIATA ESTERNA PER PRESENZA DI FUMO PER INCENDIO STERPAGLIE TRA LE USCITE VIA DEL MARE E COLOMBO PRESTARE ATENZIONE PER VISIBILITA’ RIDOTTA SCENDIAMO A SUD DELLA CAPITALE DOVE CI SONO DEI RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA ANZIO E LIDO DI CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO METRO B CIRCOLazioNE RALLENTATA NELLA TRATTA REBIBBIA BOLOGNA PER GUASTO TECNICO IMPIANTI DI LINEA ALLA STAZIONE DI BOLOGNA PER QUANTO RIGUARDA INVECE I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE SULLA CASSIA PROSEGUONO FINO AL 4 ... Leggi su romadailynews

