Roma, stretta sulla movida: troppi assembramenti, chiuse alcune piazze (Di domenica 2 agosto 2020) Oltre 2000 accertamenti in questo fine settimana da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Attenzione particolare alle principali zone interessate dal fenomeno della “movida”, anche con pattuglie in presidio fisso, per verificare il rispetto delle norme anti-alcol e per il contenimento del contagio: attivate le procedure di isolamento in alcune aree per assembramenti e contestati 47 illeciti per consumo, vendita e somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito. In particolare nei quartieri di Trastevere, Monti, Piazza Bologna, Ostiense, si è reso necessario chiudere le piazze per contrastare assembramenti che impedivano, di fatto, l’osservanza delle disposizioni previste per la limitazione del contagio. Le verifiche hanno riguardato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

