Ponte di Genova, i 14 mesi di lavori racchiusi in due minuti (Di domenica 2 agosto 2020) Dal calo della prima trave del Ponte Morandi il 9 febbraio 2019, sino al completamento dell'impalcato del Ponte Genova San Giorgio, issato il 27 aprile 2020 Leggi su tg.la7

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - GiovanniToti : Domenica mattina sulla spiaggia di Fiumaretta, ad Ameglia. Oggi in #Liguria c'è un'atmosfera quasi sospesa in attes… - Agenzia_Ansa : #Genova, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo #ponte. Numeri, foto, video, le interviste. LO SPECIALE #ANSA…

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Genova Nuovo ponte di Genova, tutto pronto per l’inaugurazione: ecco il programma IVG.it Furlan (Cisl): ponte Genova in ricordo vittime, non sarà una festa

Roma, 2 ago. (askanews) - "Domani l'importante inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio nel ricordo delle 43 vite spezzate due anni fa per l'incuria dell'uomo. Non sarà una festa.

Genova, tutto pronto. Il video in timelapse e tutte le notizie

Esito positivo per il collaudo statico del nuovo Ponte Genova San Giorgio. Anas ha rilasciato il certificato di collaudo e si sta occupando anche della verifica di agibilità del Ponte, propedeutica al ...

