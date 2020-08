METEO: crollo poderoso delle temperature in picchiata ad inizio settimana (Di domenica 2 agosto 2020) L’ondata di calore ha ormai toccato il culmine sull’Italia, con temperature che in qualche caso si sono impennate su valori anche localmente superiori ai 40 gradi, specie in Sardegna. Questa fase di caldo intenso è al capolinea e tende già a ridimensionarsi, seppure non ovunque almeno in una prima fase. Il calo termico inizia a manifestarsi sul Nord Italia, soprattutto per via dei temporali dovuti all’approssimarsi di una saccatura d’aria fresca atlantica. Ci sarà però ancora caldo afoso su parte della Val Padana, specie in Emilia Romagna e zone del basso Triveneto. Il caldo intenso dominerà ancora per domenica su tutto il Centro-Sud, con valori che potranno ancora sfiorare o toccare i 40 gradi in alcune località delle due Isole Maggiori, zone interne della Puglia, materano ed ... Leggi su meteogiornale

greenjungle777 : @ladyonorato previsioni meteo Sicilia: Aria di sommossa Vulcani in fase di risveglio Terremoto a Roma Crollo al Mi… - zazoomblog : METEO sino 7 agosto: brusco STOP al CALDO CROLLO TERMICO e forti TEMPORALI - #METEO #agosto: #brusco #CALDO… - zazoomblog : Previsioni Meteo ultimi giorni di caldo: arrivano violenti temporali crollo termico fino a -20°C - #Previsioni… - zazoomblog : Previsioni Meteo ultimi giorni di caldo: arrivano violenti temporali crollo termico fino a -20°C - #Previsioni… - genovatoday : Cerimonia per il nuovo ponte: potrebbe piovere, come quando crollò il Morandi -

Ultime Notizie dalla rete : METEO crollo Meteo: CROLLA il VERSANTE italiano del Monte CERVINO a causa del TROPPO CALDO. Ecco le IMMAGINI nel VIDEO iLMeteo.it Costa di Mezzate: Vigili del fuoco sul posto Si teme il crollo del capannone incendiato

A rendere la situazione ancora più rischiosa sono le previsioni del tempo che annunciano pioggia abbondante nella serata di sabato 2 agosto. Sono ancora sul posto i Vigili del fuoco per monitorare la ...

La situazione del maltempo ad Alessandria in tempo reale

AGGIORNAMENTO ORE 00.49 – A Mandrogne strada Raggi risulta ancora priva di corrente elettrica. AGGIORNAMENTO ORE 00.41 – In largo Catania ad Alessandria è stato segnalato l’interruzione dell’elettrici ...

A rendere la situazione ancora più rischiosa sono le previsioni del tempo che annunciano pioggia abbondante nella serata di sabato 2 agosto. Sono ancora sul posto i Vigili del fuoco per monitorare la ...AGGIORNAMENTO ORE 00.49 – A Mandrogne strada Raggi risulta ancora priva di corrente elettrica. AGGIORNAMENTO ORE 00.41 – In largo Catania ad Alessandria è stato segnalato l’interruzione dell’elettrici ...