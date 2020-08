Finisce di allenarsi e si accascia a terra: Andrea muore così a 48 anni (Di domenica 2 agosto 2020) Aveva da poco terminato il consueto allenamento in palestra con una seduta di spinning. Un allenamento come tanti ne aveva fatti nella palestra Planet di via Liberato di Benedetto. Quando, nel fare ritorno nello spogliatoio, improvvisamente ha sbiancato in volto e si è accasciato a terra privo di sensi. Per Andrea Lunari, 48 anni di Rieti, non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere all’improvviso. Inutili i soccorsi prestati prima dai presenti e successivamente dal personale dell’Ares 118 che però non ha potuto che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto è arrivata anche una volante della polizia mentre all’esterno della palestra si andava formando un capannello di curiosi richiamati dai lampeggianti e dalle sirene dei mezzi di soccorso. ... Leggi su caffeinamagazine

FedericBlabla : @trecchinese @antoruotolo *11 tiri. ( A Borja ne bastano 5) . 'Nel taschino' ci finisce il povero radja. Almeno sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Finisce allenarsi Bologna, Mihajlovic: “Finalmente finisce questa stagione. Questo non è calcio” Sport Fanpage Champions: Dembelè e Griezmann tornano a allenarsi con Barça

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Gli attaccanti francesi del Barcelona Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann, rientrati da un infortunio, hanno partecipato oggi a una parte dell'allenamento collettivo insieme al ...

Barcellona: Dembele e Griezmann tornano ad allenarsi

Gli attaccanti francesi del Barcelona Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann, rientrati da un infortunio, hanno partecipato oggi a una parte dell'allenamento collettivo insieme al loro connazionale Cléme ...

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Gli attaccanti francesi del Barcelona Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann, rientrati da un infortunio, hanno partecipato oggi a una parte dell'allenamento collettivo insieme al ...Gli attaccanti francesi del Barcelona Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann, rientrati da un infortunio, hanno partecipato oggi a una parte dell'allenamento collettivo insieme al loro connazionale Cléme ...