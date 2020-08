F1 GP Gran Bretagna 2020: crollo gomme per Bottas a un giro dal termine, Leclerc sul podio (Di domenica 2 agosto 2020) Incredibile a un giro e mezzo dalla fine del Gran Premio di Gran Bretagna con Valtteri Bottas che vede crollare completamente le prestazioni e perde la sua seconda posizione. Una gomma anteriore sinistra paga l’usura a pochi km dal traguardo e così Charles Leclerc si riappropria del podio che sembrava insperato. Leggi su sportface

