Corbo: Gattuso non capisce che non c’è più tempo per essere Ringhio (Di domenica 2 agosto 2020) Una serata troppo nervosa quella con cui il Napoli chiude la stagione al San Paolo secondo Antonio Corbo su Repubblica. Se ne va un campionato troppo facile da dimenticare. Il settimo posto punisce l’incauto ottimismo della scorsa estate, gli errori del mercato, l’isterica quanto puerile rivolta del 5 novembre. Rimanda un Napoli troppo nervoso al verdetto di Barcellona, dove mancherà forse Insigne, il piccolo grande bomber che ha raddrizzato un brutto anno nel finale. Eccede nelle tensioni anche Gattuso, non capisce che non c’è più tempo per essere Ringhio Troppe tensioni, mentre il Napoli dovrebbe arrivare alla sfida contro i catalani con la maggior calma possibile, in attesa di capire se il capitano riuscirà ad esserci L'articolo ... Leggi su ilnapolista

